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Главным тренером «Челси» может стать экс-наставник «Лейпцига» Рангник

Спорт

«Челси» может предложить Рангнику контракт, если из команды уйдёт Сарри

Лондон, 13 июня 2019, 14:27 — REGNUM  Новым главным тренером лондонского «Челси» может стать бывший наставник «Лейпцига» Ральф Рангник. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, лондонский клуб может предложить 60-летнему специалисту контракт, если из команды уйдёт Маурицио Сарри.

Отметим, что по итогам сезона 2018/19 «Лейпциг» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что Сарри собирается подписать контракт с «Ювентусом».

Читайте также: СМИ: Сарри может подписать контракт с «Ювенутсом» на следующей неделе

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