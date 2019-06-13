Главным тренером «Челси» может стать экс-наставник «Лейпцига» Рангник

Лондон, 13 июня 2019, 14:27 — REGNUM Новым главным тренером лондонского «Челси» может стать бывший наставник «Лейпцига» Ральф Рангник. Об этом сообщает Bild.
По информации издания, лондонский клуб может предложить 60-летнему специалисту контракт, если из команды уйдёт Маурицио Сарри.
Отметим, что по итогам сезона 2018/19 «Лейпциг» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что Сарри собирается подписать контракт с «Ювентусом».
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