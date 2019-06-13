Александрова вышла в третий круг турнира в Хертогенбосхе

Хертогенбосх, Нидерланды, , 14:15 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Бельгии Исалин Бонавентюр во втором круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча, продолжавшаяся 1 час 10 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Александрова девять раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, восемь ошибок на подаче и один брейк.

В третьем круге Александрова сыграет с победительницей матча между представительницей Словении Полоной Херцог и американской теннисисткой Элисон Риске.

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