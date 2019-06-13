«Манчестер Сити» подпишет с Зинченко новый пятилетний контракт

Манчестер, Великобритания, , 13:56 — REGNUM «Манчестер Сити» подпишет новый контракт с украинским полузащитником Александром Зинченко. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, главный тренер команды Хосеп Гвардиола остался доволен игрой 22-летнего хавбека в прошедшем сезоне.

Отмечается, что Гвардиолу впечатлило то, как Зинченко играл на позиции левого защитника и составил конкуренцию Бенжамену Менди за место в стартовом составе.

Ожидается, что контракт будет продлен на пять лет, об этом стороны объявят в ближайшее время.

Добавим, что в сезоне 2018/19 Зинченко сыграл 29 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

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