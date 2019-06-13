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Ярославский «Локомотив» опубликовал план подготовки перед новым сезоном

Спорт

Команда примет участие в турнирах в Сочи и Риге

Ярославль, 13 июня 2019, 13:16 — REGNUM  Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» опубликовал план подготовки перед сезоном 2019/20. Об этом 13 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что с 13 июля по 2 августа команда проведёт сборы в Ярославле.

После этого с 3 по 7 августа команда переедет в Сочи, где сыграет в турнире Sochi Hockey Open и проведёт четыре матча — с «Авангардом», с олимпийской сборной России, с рижским «Динамо» — со СКА.

С 9 августа по 19 августа снова пройдут сборы в Ярославле. А с 20 августа по 25 августа команда примет участие в международном турнире в Риге. Также на 29 августа запланирована контрольная игра с «Северсталью».

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