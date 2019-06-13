То, что было в Пресненском суде, это позор — Мамаев

Москва, , 13:16 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев назвал процесс по своему делу позором, выступая 13 июня в Московском городском суде.

Во время рассмотрения апелляции по поводу своего дела, Мамаев заявил, что уверен на 1000%, что его ходатайство не удовлетворят.

«Восемь месяцев мы что-то просим, уже ничего не хочу просить. Просто скажу, что всё, что тут происходит и было в Пресненском суде, — это позор!», — сказал футболист.

Он добавил, что судебный процесс — это шоу для телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседание Мосгорсуда, где проходит рассмотрение апелляции по делу Мамаева, его супруга Алана привезла детей.

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