Четверг, 13 Июня 2019 года
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То, что было в Пресненском суде, это позор — Мамаев

Спорт

«Уже ничего не хочу просить»

Москва, 13 июня 2019, 13:16 — REGNUM  Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев назвал процесс по своему делу позором, выступая 13 июня в Московском городском суде.

Во время рассмотрения апелляции по поводу своего дела, Мамаев заявил, что уверен на 1000%, что его ходатайство не удовлетворят.

«Восемь месяцев мы что-то просим, уже ничего не хочу просить. Просто скажу, что всё, что тут происходит и было в Пресненском суде, — это позор!», — сказал футболист.

Он добавил, что судебный процесс — это шоу для телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседание Мосгорсуда, где проходит рассмотрение апелляции по делу Мамаева, его супруга Алана привезла детей.

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