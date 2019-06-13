Открыта эпохальная страница в истории тверского хоккея — Руденя

Тверь, , 12:40 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в Тверской области заключили 13 июня правительство региона и хоккейный клуб «Динамо-Москва». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ХК «Динамо-Москва» Евгений Кровопусков. Новый документ дает старт новому этапу хоккейной истории Тверской области.

«Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве — это эпохальная страница в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея. Это начало большой программы по развитию спорта на территории Тверской области. В ближайшие несколько лет мы планируем модернизацию всей комплексной спортивной инфраструктуры, которая будет отвечать международным требованиям», — отметил Игорь Руденя.

Соглашение закрепляет взаимодействие сторон по созданию условий для развития хоккея в Тверской области, формирования здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта. Совместная работа будет направлена на консолидацию кадрового, научного и материально-технического потенциала для обеспечения успешного выступления спортсменов Тверской области и клуба «Динамо» в соревнованиях различного уровня.

В Твери будут размещаться две команды — Высшей хоккейной лиги «Динамо-Тверь» и молодёжной хоккейной лиги «Динамо-Москва». Тренировочной площадкой станет спортивный комплекс «Юбилейный». Как отметил Евгений Кровопусков, с начала хоккейного сезона, 1 сентября, тверские болельщики смогут посещать домашние матчи обеих команд.

«Хотел бы поблагодарить губернатора Тверской области за сотрудничество. Подписанный документ станет новым этапом в развитии всего динамовского движения. Тренировочные сборы у молодёжки начнутся 25 июня, у профессионалов — 1 июля», — сказал Евгений Кровопусков.

«Размещение профессиональной команды в Тверской области — это дополнительная мотивация для молодых ребят, это позволит перенимать опыт у более опытных хоккеистов», — отметил присутствовавший на подписании соглашения воспитанник тверского хоккея, чемпион мира по хоккею 2012 года Денис Кокарев.

Напомним, сегодня в Тверской области хоккеистов готовят в муниципальных спортивных школах в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине, в Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею. Развивается и женский хоккей. Всего этим видом спорта занимаются более тысячи жителей региона. Тренерский штат спортшкол насчитывает более 30 человек. Создана молодежная команда «Тверичи». В числе известных хоккеистов, начинавших спортивный путь в Тверской области, — олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук, финалист Кубка Стэнли 2003 года Алексей Смирнов, чемпионы мира 2012 года Денис Кокарев, Евгений Рясенский и Денис Денисов, чемпион мира 2014 года Александр Кутузов. В регионе проводятся международный турнир «Кубок Ильи Ковальчука», первенство национальной молодежной хоккейной лиги, областные чемпионаты и первенства, первенство студенческой хоккейной лиги и другие соревнования. Отметим, что на мероприятия в рамках Стратегии развития физкультуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года планируется направить свыше 9,2 млрд рублей.