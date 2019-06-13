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«Это будет политическая грязь»: Усик отказался от боя с Поветкиным

Спорт

По словам Усика, этот поединок постараются превратить в политическую грязь

Киев, 13 июня 2019, 12:24 — REGNUM  Украинский боксёр Александр Усик объяснил причину, по которой он не хочет проводить бой с Александром Поветкиным. Об этом сообщается на Youtube-канале USYK17.

По словам Усика, этот поединок постараются превратить в политическую грязь с обеих сторон.

«Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон», — сказал Усик.

Напомним, в июле 2018 года Усик объединил все пояса в первом тяжёлом весе и стал абсолютным чемпионом мира. В скором времени он планирует дебютировать в супертяжёлом весе.

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