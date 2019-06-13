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Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым баскетболистом в 2019 году

Спорт

Суммарные доходы Джеймса за год составили $89 млн

Лос-Анджелес, США, 13 июня 2019, 11:41 — REGNUM  Самым высокооплачиваемым баскетболистом в 2019 году стал форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что суммарные доходы Джеймса за год составили $89 млн. Из них $36 млн он получил в качестве зарплаты, а $53 млн составили поступления от рекламных контрактов.

После Джеймса идут разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри с доходом $79,8 млн и его партнёр по команде Кевин Дюрант ($65,4 млн).

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