Дюрант подтвердил, что у него разрыв ахиллова сухожилия

Нью-Йорк, США, , 11:15 — REGNUM Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант подтвердил, что у него выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Об этом он сообщил на странице в Instagram.

«У меня разрыв ахилла, но мое возвращение на паркет начинается немедленно», — написал Дюрант.

Напомним, Дюрант получил травму в матче финальной серии плей-офф НБА против «Торонто Рэпторс». У него диагностировали разрыв ахиллова сухожилия, из-за чего он может пропустить от семи до десяти месяцев.

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