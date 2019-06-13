Четверг, 13 Июня 2019 года
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Дюрант подтвердил, что у него разрыв ахиллова сухожилия

Спорт

Он может пропустить от семи до десяти месяцев

Нью-Йорк, США, 13 июня 2019, 11:15 — REGNUM  Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант подтвердил, что у него выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Об этом он сообщил на странице в Instagram.

«У меня разрыв ахилла, но мое возвращение на паркет начинается немедленно», — написал Дюрант.

Напомним, Дюрант получил травму в матче финальной серии плей-офф НБА против «Торонто Рэпторс». У него диагностировали разрыв ахиллова сухожилия, из-за чего он может пропустить от семи до десяти месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Дюрант может пропустить до десяти месяцев из-за травмы

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