Четверг, 13 Июня 2019 года
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Ирвинг отказался продлевать контракт с «Бостоном»

Спорт

Ирвинг мог воспользоваться опцией продления контракта, но не стал этого делать

Ирвинг отказался продлевать контракт с «Бостоном»
Иллюстрация: Nba.com
Кайри Ирвинг

Бостон, США, 13 июня 2019, 10:51 — REGNUM  Разыгрывающий Кайри Ирвинг отказался продлевать контракт с «Бостон Селтикс». Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что Ирвинг мог воспользоваться опцией продления контракта с «Бостоном», однако не стал этого делать и покинуть команду.

Ранее сообщалось, что Ирвинг может перейти в состав «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс» или «Лос-Анджелес Лейкерс». При этом сам игрок заинтересован в продолжении карьеры в «Бруклине».

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