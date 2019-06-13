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Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в MLS

Спорт

Зарплата Ибрагимовича составит $7,2 млн в 2019 году

Лос-Анджелес, США, 13 июня 2019, 10:40 — REGNUM  Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в американской лиге MLS. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, заработная плата 37-летнего шведского игрока составит $7,2 млн в 2019 году.

Напомним, Ибрагимович играет за «Гэлакси» с 2018 года. В текущем сезоне он провёл 12 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

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