Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в MLS

Лос-Анджелес, США, , 10:40 — REGNUM Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в американской лиге MLS. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, заработная плата 37-летнего шведского игрока составит $7,2 млн в 2019 году.

Напомним, Ибрагимович играет за «Гэлакси» с 2018 года. В текущем сезоне он провёл 12 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

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