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Путин выделил деньги на строительство школы имени Хабиба Нурмагомедова

Спорт

Отец бойца назвал сумму порядка 600 млн рублей

Махачкала, 13 июня 2019, 10:34 — REGNUM  Порядка 600 млн рублей получил Дагестан на строительство школы имени Хабиба Нурмагомедова. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, рассказал отец и тренер дагестанского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

«Владимир Владимирович Путин подписал указ о выделении порядка 600 млн рублей Республике Дагестан на открытие школы имени Хабиба Нурмагомедова. Я надеюсь, что эти деньги пойдут по прямому назначению, у нас появится возможность лучше учиться, воспитывать, давать результаты. Мы будем работать над этим», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Учительская газета».

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2018 года в Ульяновске состоялась встреча Владимира Путина и Хабиба Нурмагомедова. Глава государства поздравил бойца с «достойной и убедительной» победой над ирландцем Конором Макгрегором и успешной защитой пояса чемпиона UFC в легком весе. Лидер страны также дал спортсмену свой номер телефона и сказал, что тот всегда может с ним связаться, если что-либо понадобится. На встрече также присутствовал и Абдулманап Нурмагомедов.

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