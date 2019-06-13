Четверг, 13 Июня 2019 года
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Полузащитник «Реала» Эдегор может перейти в «Байер»

Спорт

«Байер» сделал предложение по трансферу Эдегора

Мадрид, 13 июня 2019, 10:15 — REGNUM  Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор может перейти в леверкузенский «Байер». Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации издания, «Байер» уже сделал предложение «Реалу» по трансферу Эдегора.

В прошедшем сезоне 20-летний хавбек играл на правах аренды за голландский «Витесс». В 35 матчах чемпионата Нидерландов он забил девять голов и отдал 12 результативных передач. Кроме того, а его активе два гола в двух матчах Кубка Нидерландов.

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