Полузащитник «Реала» Эдегор может перейти в «Байер»

Мадрид, , 10:15 — REGNUM Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор может перейти в леверкузенский «Байер». Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации издания, «Байер» уже сделал предложение «Реалу» по трансферу Эдегора.

В прошедшем сезоне 20-летний хавбек играл на правах аренды за голландский «Витесс». В 35 матчах чемпионата Нидерландов он забил девять голов и отдал 12 результативных передач. Кроме того, а его активе два гола в двух матчах Кубка Нидерландов.

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