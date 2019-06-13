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Игрок сборной Кипра считает сборную России фаворитом группы

Спорт

«Сборная России имеет отличные шансы на выход в финальную часть»

Москва, 13 июня 2019, 09:53 — REGNUM  Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис заявил, что сборная России является одним из фаворитов отборочного этапа чемпионата Европы. Об этом сообщают «Известия».

"Ваша команда одна из главных фаворитов группового этапа и имеет отличные шансы на выход в финальную часть. У России хорошая сборная, которая может играть в разный футбол», — сказал Макрис.

Напомним, сборная России одержала победу над командой Кипра в отборочном матче Евро-2020. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Российская команда одержала третью победу подряд, набрала девять очков и занимает второе место в группе.

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