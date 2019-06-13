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«Айнтрахт» планирует подписать контракт с Траппом

Спорт

Трапп играл за «Айнтрахт» на правах аренды

Франкфурт-на-Майне, Германия, 13 июня 2019, 09:35 — REGNUM  Франкфуртский «Айнтрахт» планирует подписать полноценный контракт с голкипером Кевином Траппом. Об этом сообщает Kicker.

По словам председателя наблюдательного совета «Айнтрахта», Трапп является очень важным игроком для команды.

В сезоне 2018/19 Трапп, права на которого принадлежат ПСЖ, играл за «Айнтрахт» на правах аренды. Команда заняла седьмое место в чемпионате Германии и попала в Лигу Европы.

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