«Айнтрахт» планирует подписать контракт с Траппом

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 09:35 — REGNUM Франкфуртский «Айнтрахт» планирует подписать полноценный контракт с голкипером Кевином Траппом. Об этом сообщает Kicker.

По словам председателя наблюдательного совета «Айнтрахта», Трапп является очень важным игроком для команды.

В сезоне 2018/19 Трапп, права на которого принадлежат ПСЖ, играл за «Айнтрахт» на правах аренды. Команда заняла седьмое место в чемпионате Германии и попала в Лигу Европы.

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