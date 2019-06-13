Лунёв извинился за инцидент в аэропорту «Внуково»

Москва, , 08:44 — REGNUM Голкипер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв извинился за скандал, произошедший в аэропорту «Внуково». Об этом сообщается на сайте авиакомпании «Россия».

"Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений», — приводятся в сообщении слова Лунёва.

Напомним, ранее Лунёв был задержан в аэропорту после конфликта с сотрудниками авиакомпании. Он был доставлен в отделение полиции, где был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Кроме того, обследование показало, что Лунёв находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови было обнаружено 0,77 промилле алкоголя.

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