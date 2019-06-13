«Сент-Луис» впервые стал обладателем Кубка Стэнли

Бостон, США, , 07:20 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» впервые стал обладателем Кубка Стэнли. В седьмом матче финальной серии «блюзмены» обыграли «Бостон Брюинз» со счётом 4:1.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили нападающие Райан О’Райлли, Брэйден Шенн и Зак Сэнфорд, а также защитник Алекс Пьетранджело. Результативной передачей отметился Владимир Тарасенко.

У «Бостона» единственную шайбу забросил защитник Мэтт Грызлик.

Отметим, что в составе «Сент-Луис» обладателями Кубка Стэнли стали два российских игрока — Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2).

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