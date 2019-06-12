СМИ: Де Хеа хочет зарплату как у форварда Санчеса

Манчестер, Великобритания, , 16:02 — REGNUM Испанский голкипер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа ведет переговоры со своей командой о подписании им нового контракта на улучшенных условиях, сообщает 12 июня The Telegraph.

По данным источника, 28-летний футболист хочет получать зарплату в 500 тысяч фунтов неделю против нынешних 240 тысяч фунтов. Такую же получает в команде её чилийский нападающий Алексис Санчес.

При этом клуб должен решить вопрос о продлении контракт с Де Хеа этим летом, в случае если не хочет летом следующего лишиться дорогостоящего футболиста без компенсации, так как, согласно текущего контракта, футболист играет в клубе до лета 2020 года.

Отметим, в минувшем сезоне Давид Де Хеа сыграл за «МЮ» в 38 матчах, пропуская в среднем 1,32 мяча за игру. Семь игр сыграл «на ноль».