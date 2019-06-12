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Казанский УНИКС продлит контракт с Колдебеллой

Спорт

50-летний Колдебелла стал первым спортивным директором в истории УНИКСа

Казань, 12 июня 2019, 16:02 — REGNUM  Казанский баскетбольный клуб УНИКС продлит контакт со своим спортивным директором Клаудио Колдебеллой.

Как сообщил источник в клубе, чьё мнение приводят «Известия», руководство УНИКСа воспользовалось своей опцией в контракте с итальянским специалистом, который был подписан летом 2018 года по схеме «1+1». 50-летний Колдебелла стал первым спортивным директором в истории УНИКСа.

Отметим, ранее казанский клуб также продлил соглашение со своим главным тренером греком Димитрисом Прифтисом, под руководством которого, вкупе с Клаудио Колдебеллой, клуб дошел в прошедшем сезоне до полуфинала Еврокубка и до полуфинала Единой лиги ВТБ.

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Баскетбол
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