Среда, 12 Июня 2019 года
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Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Спорт

Соглашение с 57-летним португальцем рассчитано на два года

Киев, 12 июня 2019, 15:33 — REGNUM  Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Также сообщается, что соглашение с 57-летним португальцем рассчитано на два года и вступает в силу с 12 июня года текущего. Должность главного наставника «Шахтера» стала вакантной после ухода его бывшего главного тренера итальянца Паулу Фонсека на должность главного тренера команды «Рома».

Отметим, ранее Луиш Каштру ранее работал в клубах «Порту», «Шавише» и «Витория Гимарайнш». Последний в минувшем сезоне специалист привел к пятому месту в национальном чемпионате. Каштру стал 33-м главным тренером «Шахтера».

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Футбол
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