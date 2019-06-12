«Факел» объявил о назначении Сергея Оборина главным тренером

Воронеж, , 14:55 — REGNUM Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей Оборин. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе клуба.

«12 июня «Факел» назначил главного тренера. Новым наставником нашей команды стал 63-летний футбольный специалист Сергей Оборин», — говорится в сообщении.

Напомним, Оборин являлся главным тренером пермского «Амкара» с 1995 по 2006 год. Под его руководством команда вышла в премьер-лигу в 2003 году.

После этого Оборин работал в самарских «Крыльях Советов» и новосибирской «Сибири».

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