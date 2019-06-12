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СМИ: «Зенит» интересуется защитником «Торино» Войновичем

Спорт

Стоимость игрока оценивается в 8 млн евро

СМИ: «Зенит» интересуется защитником «Торино» Войновичем
Иллюстрация: Toro.it
Лянко Войнович

Санкт-Петербург, 12 июня 2019, 15:09 — REGNUM  Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» проявляет интерес к бразильскому защитнику сербского происхождения клуба «Торино» Лянко Войновичу, сообщает 12 июня Forzaroma.info.

По данным источника, 22-летний Войнович может заменить собою в «Зените» ушедшего из санкт-петербургской команды по окончании сезона португальского защитника Луиша Нету.

Трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 8 млн евро.

Отметим, в минувшем сезоне Лянко Войнович сыграл за два клуба итальянской серии А «Болонью» и «Торино». Всего провел в сезоне 29 матчей и отметился в них одним забитым мячом.

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