СМИ: «Зенит» интересуется защитником «Торино» Войновичем

Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» проявляет интерес к бразильскому защитнику сербского происхождения клуба «Торино» Лянко Войновичу, сообщает 12 июня Forzaroma.info.

По данным источника, 22-летний Войнович может заменить собою в «Зените» ушедшего из санкт-петербургской команды по окончании сезона португальского защитника Луиша Нету.

Трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 8 млн евро.

Отметим, в минувшем сезоне Лянко Войнович сыграл за два клуба итальянской серии А «Болонью» и «Торино». Всего провел в сезоне 29 матчей и отметился в них одним забитым мячом.