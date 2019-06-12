Среда, 12 Июня 2019 года
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Нападающий «Оклахомы» Джордж перенес вторую операцию на плече

Спорт

Ранее, в мае текущего года, баскетболисту уже провели операцию из-за разрыва сухожилия правого плеча

Нападающий «Оклахомы» Джордж перенес вторую операцию на плече
Cipriana Canovi
Пол Джордж

Оклахома-сити, США, 12 июня 2019, 15:13 — REGNUM  Форвард баскетбольного клуба «Оклахома-Сити» Пол Джордж перенес вторую операцию на плече, сообщает 12 июня официальный сайт команды.

Также сообщается, что в ходе операции игроку восстановили суставную губу левого плеча. Ранее, в мае текущего года, баскетболисту уже провели операцию из-за разрыва сухожилия правого плеча.

Как ожидается, из-за восстановления от травм игрок будет вынужден пропустить, как минимум, начало тренировочного лагеря перед следующим сезоном регулярного чемпионата НБА.

Отметим, в минувшем сезоне НБА Пол Джордж набирал в среднем по 28 очков, делал по 8,2 подбора и отдавал по 4,1 результативные передачи за матч, проводя на площадке в среднем по 37 минут за игру.

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Баскетбол
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