Среда, 12 Июня 2019 года
14:31:18 МСК

«Торпедо» объявило о переходе Рязанцева и Лебеденко

Спорт

Футболисты подписали с клубом контракты на один год

«Торпедо» объявило о переходе Рязанцева и Лебеденко
Кирилл Венедиктов
Александр Рязанцев

Москва, 12 июня 2019, 14:25 — REGNUM  Московское «Торпедо» объявило о переходе в команду полузащитника Александра Рязанцева и нападающего Игоря Лебеденко. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Рязанцев и Лебеденко подписали с клубом контракты, рассчитанные на один год.

Добавим, что Рязанцев перешёл в «Торпедо» из «Химок», а Лебеденко — из воронежского «Факела». Оба футболиста являются воспитанниками «Торпедо».

Напомним, в сезоне 2018/19 «Торпедо» заняло первое место в зоне «Центр» второго дивизиона и вышло в Футбольную Национальную Лигу (ФНЛ). По окончании сезона главным тренером команды стал бывший футболист сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич.

Читайте также: Сергей Игнашевич станет главным тренером московского «Торпедо»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить