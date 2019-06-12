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Черчесов объяснил, почему не стал выпускать Чалова в матче с Кипром

Спорт

«Чалов сидел на скамейке запасных, причём делал это заслуженно»

Черчесов объяснил, почему не стал выпускать Чалова в матче с Кипром
Вячеслав Евдокимов
Станислав Черчесов

Нижний Новгород, 12 июня 2019, 14:02 — REGNUM  Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не стал выпускать форварда ЦСКА Фёдора Чалова в матче с Кипром. Об этом сообщает «Чемпионат».

"Чалов сидел на скамейке запасных, причём делал это заслуженно», — сказал Черчесов.

По его словам, место в составе получают те, кто предпочтительнее смотрится на сборах.

Напомним, сборная России обыграла сборную Кипра в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 со счётом 1:0.

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