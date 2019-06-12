Среда, 12 Июня 2019 года
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«Кальяри» анонсировал контракт с Чигарини скриншотом из WhatsApp

Спорт

Также к скриншоту прикреплено сообщение Джулини: «Дело сделано»

Кальяри, Италия, 12 июня 2019, 14:14 — REGNUM  Президент футбольного клуба «Кальяри» Томазо Джулини объявил о продлении контракта со своим хавбеком Лукой Чигарини, опубликовав 12 июня в своем Twitter скриншот своего диалога с футболистом из мессенджера WhatsApp.

На скриншоте запечатлен диалог следующего содержания:

«Мы же договорились?»«Да!""Супер, Чига, теперь мы в хороших руках. Вернее, в хороших ногах»."Спасибо, през, начало положено»."Жду тебя завтра на подписании контракта».

https://twitter.com/tommasogiulini/status/1138503278147395584

Также к скриншоту прикреплено сообщение Джулини: «Дело сделано». Подробности нового соглашения между футболистом и клубом не сообщаются.

Отметим, 32-летний полузащитник пришел в «Кальяри» в прошлом сезоне и провел за клуб 25 матчей отметившись в них одной результативной передачей и набрав за это время девять желтых карточек.

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Футбол
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