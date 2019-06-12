Среда, 12 Июня 2019 года
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СМИ: ПСЖ может обменять Неймара в «Барселону» на Коутиньо

Спорт

Агент Коутиньо встречался в Лондоне со спортивным директором ПСЖ Антеро Энрике для обсуждения возможного перехода его подопечного

СМИ: ПСЖ может обменять Неймара в «Барселону» на Коутиньо
Alex Fau
Неймар

Париж, 12 июня 2019, 14:13 — REGNUM  Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» может обменять своего бразильского нападающего Неймара на бразильского же полузащитника команды «Барселона» Фелипе Коутиньо, сообщает 12 июня Mundo Deportivo.

По информации источника, агент Коутиньо встречался в Лондоне со спортивным директором ПСЖ Антеро Энрике для обсуждения возможного перехода его подопечного в состав парижской команды. В качестве одного из вариантов перехода 27-летнего Кутиньо в «ПСЖ» издание называет включение в эту сделку Неймара, который хотел бы вернуться в каталонский клуб.

Отметим, Фелипе Коутиньо перешел в «Барселону» в 2018 году и за это время сыграл за клуб в 76 матчах, отметившись в них 21 голом и 11 результативными передачами. Неймар играет за ПСЖ с 2017 года и за это время принял участие в 58 играх, забив в них 51 мяч и сделав 29 голевых передач.

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