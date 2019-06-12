Дибала может уйти из «Ювентуса» из-за Роналду

Турин, Италия, , 13:24 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала готов уйти из клуба. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что одной из причин возможного ухода Дибалы является переход в команду португальца Криштиану Роналду, из-за которого команда перестроилась на игровую схему 4−3-3.

В результате Дибала стал меньше играть. При этом если он выходил на поле, то располагался на непривычной для себя позиции правого нападающего.

Отметим, что в сезоне 2018/19 чемпионата Италии сыграл в 30 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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