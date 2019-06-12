Дюрант может пропустить до десяти месяцев из-за травмы

Нью-Йорк, США, , 13:14 — REGNUM Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант может пропустить от семи до десяти месяцев из-за травмы. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что Дюрант отправился на обследование в клинику в Нью-Йорке. Ожидается, что у него подтвердится разрыв ахиллова сухожилия.

Как сообщало ИА REGNUM, Дюрант получил травму в ходе пятого матча финальной серии НБА. В этой встрече «Голден Стэйт» победил со счётом 106:105 и сократил отставание в серии от «Торонто» — 2:3.

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