СМИ: Защитник Робертсон получил травму и может пропустить начало сезона

Ливерпуль, Великобритания, , 12:58 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон получил травму, из-за которой будет вынужден пропустить начало нового сезона, сообщает 12 июня Liverpool Echo.

По данным источника, 25-летний шотландский футболист получил травму подколенного сухожилия перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии и потому не смог выйти на поле. Срок восстановления от такого рода повреждения составляет около двух недель.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, сборная Бельгии одержала победу над сборной Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020 со счётом 3:0.

Напомним, в минувшем сезоне футболист сыграл за «Ливерпуль» в 48 матчах и отдал в них 13 результативных передач.