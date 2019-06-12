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СМИ: Защитник Робертсон получил травму и может пропустить начало сезона

Спорт

Футболист получил травму подколенного сухожилия

СМИ: Защитник Робертсон получил травму и может пропустить начало сезона
Иллюстрация: Liverpoolfc.com
Эндрю Робертсон

Ливерпуль, Великобритания, 12 июня 2019, 12:58 — REGNUM  Защитник футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон получил травму, из-за которой будет вынужден пропустить начало нового сезона, сообщает 12 июня Liverpool Echo.

По данным источника, 25-летний шотландский футболист получил травму подколенного сухожилия перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии и потому не смог выйти на поле. Срок восстановления от такого рода повреждения составляет около двух недель.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, сборная Бельгии одержала победу над сборной Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020 со счётом 3:0.

Напомним, в минувшем сезоне футболист сыграл за «Ливерпуль» в 48 матчах и отдал в них 13 результативных передач.

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