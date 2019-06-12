Среда, 12 Июня 2019 года
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СМИ: защитник «Севильи» Меркадо перейдет в катарский «Аль-Райян»

Спорт

Подробности соглашения между игроком и клубом не разглашаются

СМИ: защитник «Севильи» Меркадо перейдет в катарский «Аль-Райян»
Иллюстрация: Twitter: @AlrayyanSC
Габриэль Меркадо

Севилья, Испания, 12 июня 2019, 12:37 — REGNUM  Аргентинский защитник футбольного клуба «Севилья» Габриэль Меркадо перейдет в катарскую команду «Аль-Райян». Об этом 12 июня сообщается в официальном Twitter «Аль-Райяна».

Также в сообщении катарской команды отмечается, что переход в команду Меркадо — это первая официальная сделка клуба по приобретению иностранных игроков на нынешний сезон. Другие подробности соглашения между клубом и 32-летним игроком не сообщаются.

https://twitter.com/AlrayyanSC/status/1138477973676462080

Отметим, Габриэль Меркадо играл за «Севилью» в последние три года, и в минувшем сезоне выступил за клуб в 34 матчах, отметившись в них тремя голами.

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Футбол
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