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«Питтсбург» планирует сохранить Кессела в составе команды

Спорт

«Питтсбург» надеется, что Кессел продолжит играть за «Питтсбург» в следующем сезоне

«Питтсбург» планирует сохранить Кессела в составе команды
Michael Miller
Фил Кессел

Питтсбург, США, 12 июня 2019, 12:21 — REGNUM  Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» планирует оставить нападающего Фила Кессела в составе команды. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд, сообщает The Athletic.

По словам Рутерфорда, Кессел — хороший игрок, он многое сделал для команды. Поэтому руководство клуба надеется, что он продолжит играть за «Питтсбург» в следующем сезоне.

Отметим, что в минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кессел сыграл в 82 встречах, записав на свой счёт 82 (27+55) очка. В четырёх играх плей-офф он забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

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