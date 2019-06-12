Среда, 12 Июня 2019 года
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СМИ: «Голден Стэйт» собирался предложить Дюранту долгосрочный контракт

Спорт

В этом контракте должен был быть предусмотрен пункт о возможности обмена по требованию игрока

СМИ: «Голден Стэйт» собирался предложить Дюранту долгосрочный контракт
TechCrunch
Кевин Дюрант

Окленд, США, 12 июня 2019, 12:24 — REGNUM  Баскетбольный клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» намеревался предложить своему нападающему Кевину Дюранту долгосрочный контракт, сообщает 12 июня The Athletic.

Также в этом контракте должен был быть предусмотрен пункт о возможности обмена по требованию игрока.

При этом в пятом матче плей-офф финальной серии с командой «Торонто Рэпторз» 30-летний баскетболист получил серьезную травму и у него, предположительно, разорвано ахиллово сухожилие. На фоне того, что игрок может пропустить большую часть следующего сезона неизвестно, предложит ли ему руководство «Уорриорз» долгосрочный контракт.

Отметим, шестой матча финальной серии плей-офф НБА нынешнего сезона состоится 14 июня в Окленде и начнется в 04:00 мск.

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Баскетбол
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