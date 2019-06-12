Среда, 12 Июня 2019 года
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СМИ: Марвин Уильямс продлил контракт с «Шарлотт» с помощью опции игрока

Спорт

Зарплата игрока составит 15 млн долларов за сезон

Шарлотт, США, 12 июня 2019, 11:59 — REGNUM  Нападающий баскетбольного клуба «Шарлотт Хорнетс» Марвин Уильямс продлил контракт со своим клубом, сообщает 12 июня ESPN.

Согласно информации источника, игрок воспользовался опцией игрока, содержащейся в его контракте, заканчивающемся нынешним летом, и автоматически продлил свое соглашение с «Хорнетс» ещё на один сезон. Зарплата игрока составит 15 млн долларов за сезон.

Отметим, 32-летний игрок выступает в составе «Шарлотт Хорнетс» с 2014 года. В нынешнем сезоне сыграл 75 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в них в среднем по 10,1 очка и делая по 5,4 подбора за игру.

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Баскетбол
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