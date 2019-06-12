Среда, 12 Июня 2019 года
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Польский полузащитник Дея может перейти в один из российских клубов

Спорт

В услугах игрока заинтересованы два клуба Российской премьер-лиги

Варшава, 12 июня 2019, 11:35 — REGNUM  Полузащитник польского футбольного клуба «Арка Гдыня» Адам Дея может перейти в один из российских клубов. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

По информации издания, в услугах 25-летнего игрока заинтересованы два клуба Российской премьер-лиги. О том, какие именно клубы имеются в виду», не уточняется.

Отмечается, что оба клуба уже провели работу по сбору информации о полузащитнике и проявляют к нему серьёзный интерес.

Добавим, что Дея стал игроком «Арка Гдыня» в сентябре 2018 года. Его текущий контракт рассчитан до конца лета 2020 года. В прошедшем сезоне хавбек сыграл в 27 матчах и забил два гола.

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