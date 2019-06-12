Манчестер, Великобритания, , 10:57 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть команду в случае её победы в турнире Лиги чемпионов, сообщает 12 июня Daily Star.

По данным источника, испанский 48-летний специалист точно будет возглавлять «МС» в следующем сезоне, однако в случае её выигрыша в Лиге чемпионов возьмет творческий отпуск.

«Пеп вкладывает много эмоциональной энергии в свою работу. Он никогда не останавливается, и это имеет свою цену. Гвардиола нуждается в перерыве», — приводит издание слова источника из окружения главного тренера «МС».

Напомним, Хосеп Гвардиола является главным наставником «МС» с 2016 года и поде его руководством она за это время дважды побеждала в английской Премьер-лиге. Также возглавлял мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».