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ХК ЦСКА и Капризов остались без наград Альянса европейских клубов

Спорт

Церемония награждения EHC Hockey Awards состоялась 11 июля в Праге

Москва, 12 июня 2019, 10:45 — REGNUM  Московский хоккейный клуб ЦСКА и его нападающий Кирилл Капризов не получили награды Альянса европейских клубов (EHC) Hockey Awards. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба EHC.

Церемония награждения EHC Hockey Awards состоялась 11 июля в Праге. Клуб ЦСКА был номинирован на звание команды года, а Капризов боролся за звание лучшего молодого игрока года в Европе.

Лучшей европейской командой по версии ЕНС стала шведская «Фрёлунда», ставшая победительницей в Лиге чемпионов второй раз в своей истории. Лучшим молодым игроком года Европе стал финский форвард Алекси Хипониеми, который выступает за клуб «Кярпят».

Отметим, московский ЦСКА в минувшем сезоне выиграл Кубок Гагрина, обыграв в финале плей-офф омскую команду «Авангард».

Напомним, Кирилл Капризов сыграл в регулярном чемпионате КХЛ в 51 матче за ЦСКА и набрал в них 51 (30 шайб + 20 результативных передач) очков. В 19 играх плей-офф набрал 14 (4 шайбы + 10 голевых передач) очков. Также игрок становился лучшим молодым хоккеистом Европы по версии ЕНС в 2017 году.

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