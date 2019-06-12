Чемпионка ОИ Семеня: IAAF лучше бороться с допингом, а не с нами

Кейптаун, , 10:30 — REGNUM Легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров, считает, что Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) должна бороться с допингом, а не со спортсменками, у которых повышен уровень тестостерона. Её слова приводит 12 июня Associated Press.

«Я чистая спортсменка, никогда не жульничала. Им нужно сосредоточиться на борьбе с допингом, а не на мне», — заявила Семеня, отметив, что она не идиотка, чтобы принимать снижающий в организме уровень тестостерона лекарства.

Также легкоатлетка подчеркнула, что она талантливая спортсменка и ей нечего бояться, так как она может бегать, прыгать в длину и даже выступать в семиборье. Потому, по мнению Семени, запрет на её участие в беге на 800 метров на чемпионате мира текущего года в Катаре ничего не решит, так как она уже выиграла всё, что хотела.

Отметим, ранее, с 8 мая нынешнего года, вступили в действие новые правила IAAF, согласно которым спортсменки с повышенным уровнем тестостерона в организме должны снизить его с помощью специальных лекарств для допуска их к соревнованиям. Спортсменка из ЮАР подала иск в Федеральный суд Швейцарии, который приостановил действие новых правил IAAF, однако организация намерена оспорить данное решение.