Среда, 12 Июня 2019 года
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Защитник «Ливерпуля» Ловрен может перейти в «Милан»

Спорт

Ловрен может продолжить карьеру в Италии

Милан, Италия, 12 июня 2019, 09:49 — REGNUM  Защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что Ловрен может перейти в «Милан». При этом его нынешний контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан ещё на два года.

Добавим, что в минувшем сезоне Ловрен сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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