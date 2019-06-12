СМИ: Де Лигт может перейти в «ПСЖ»

Париж, , 10:15 — REGNUM Защитник футбольного амстердамского клуба «Аякс» и сборной Голландии по футболу Матейс Де Лигт может в ближайшее время перейти в команду «Пари Сен-Жермен», сообщает 12 июня сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо.

По данным источника, агент 19-летнего голландского защитника в настоящее время находится в Париже и ведет переговоры о переходе футболиста в «ПСЖ», которые находятся на стадии близкой к удачному завершению.

При этом отмечается, что другой претендент на Де Лигта — клуб «Барселона», значительно отстает от «ПСЖ» в борьбе за игрока.

Отметим, в прошедшем сезоне Де Лигт сыграл за свой клуб в 50 матчах и отметился в них 6 голами. Его текущий контракт с «Аяксом» рассчитан до 2021 года.