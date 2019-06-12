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Парэйко: хоккеистов «Сент-Луиса» ждёт самый главный в матч в карьере

Спорт

Седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли состоится 13 июня

Вашингтон, 12 июня 2019, 09:22 — REGNUM  Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко заявил, что хоккеистов команды ждёт самый главный в матч в карьере. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Нас ждёт седьмой матч. Без сомнений, самый главный в наших карьерах», — сказал Парэйко.

Он добавил, что в нынешнем сезоне плей-офф «Сент-Луис» хорошо играет на выезде.

Напомним, седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Сент-Луисом» и «Бостоном» состоится в Бостоне 13 июня.

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