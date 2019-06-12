Среда, 12 Июня 2019 года
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СМИ: хавбек Влашич готов перейти в «Бешикташ»

Спорт

«Эвертон» хочет получить за своего хорватского полузащитника 13,5 млн евро

Москва, 12 июня 2019, 09:41 — REGNUM  Хорватский полузащитник футбольного клуба английской премьер-лиги «Эвертон» Никола Влашич, выступающий на правах аренды в московской команде ЦСКА, готов перейти в турецкую команду «Бешикташ», сообщает 12 июня Takvim.

По данным источника, представители «Бешикташа» намереваются в ближайшее время провести ещё одну встреча с руководством «Эвертона» по поводу перехода 21-летнего игрока в состав турецкой команды. Сам футболист заинтересован в смене российского чемпионата на турецкий.

Отметим, ранее стало известно, что «Эвертон» хочет получить за своего хорватского полузащитника 13,5 млн евро, а московский ЦСКА не готов выплатить такую сумму, хотя и хотел бы продлить сотрудничество с Влашичем.

Напомним, в минувшем сезоне Никола Влашич сыграл за ЦСКА в 31 матче и отметился 8 голами и 7 результативными передачами. Его контракт с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года.

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