СМИ: хавбек Влашич готов перейти в «Бешикташ»

Москва, , 09:41 — REGNUM Хорватский полузащитник футбольного клуба английской премьер-лиги «Эвертон» Никола Влашич, выступающий на правах аренды в московской команде ЦСКА, готов перейти в турецкую команду «Бешикташ», сообщает 12 июня Takvim.

По данным источника, представители «Бешикташа» намереваются в ближайшее время провести ещё одну встреча с руководством «Эвертона» по поводу перехода 21-летнего игрока в состав турецкой команды. Сам футболист заинтересован в смене российского чемпионата на турецкий.

Отметим, ранее стало известно, что «Эвертон» хочет получить за своего хорватского полузащитника 13,5 млн евро, а московский ЦСКА не готов выплатить такую сумму, хотя и хотел бы продлить сотрудничество с Влашичем.

Напомним, в минувшем сезоне Никола Влашич сыграл за ЦСКА в 31 матче и отметился 8 голами и 7 результативными передачами. Его контракт с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года.