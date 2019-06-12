Венгрия вырвала минимальную победу над сборной Уэльса

Будапешт, , 08:58 — REGNUM 11 июня на стадионе «Гропама Арена» в Будапеште в рамках 4-го тура группы E отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 был разыгран матч между национальными сборными Венгрии и Уэльса. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.

Несмотря на полное превосходство Уэльса в первом тайме, в котором Эшли Уильямс и Джейми Лоуренс не дали венграм нанести ни одного удара в створ своих ворот, подопечные Марко Росси смогли выйти на вторую сорока пятиминутку и показать более качественный футбол и одержать победу.

Единственный мяч на 81-й минуте забил 31-летний центральный полузащитник «МОЛ Види» Мате Паткай — 1:0. Этот гол стал вторым для футболиста в составе национальной сборной.

Венгрия с 9-ю баллами укрепился как лидер в своей группе E. Уэльс, набрав 3 очка после 3-х матчей, остался на предпоследней позиции.

Статистика матча (Венгрия/Уэльс)

Удары 8/5

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения 53%/47%

Нарушения правил 15/16

Поданные угловые 6/3

Стартовые составы команд на матч:

Венгрия: Петер Гулачи, Ботонд Барат, Михай Корхут, Вилли Орбан, Герге Ловренчич, Балаж Джуджак, Адам Надь, Доминик Собослаи, Мате Паткай, Филип Холендер, Адам Салаи.

Уэльс: Уэйн Хеннесси, Крис Гантер, Бэн Дэвис, Эшли Уильямс, Джейми Лоуренс, Джо Аллен, Дэвид Брукс, Итан Кваме Ампаду, Том Лоуренс, Даниэль Джеймс, Гарет Бейл.

Желтые карточки: Гантер — 2, Паткай — 39, Надь — 49, Корхут — 80, Лоуренс — 82, Дэвис — 87.

Голы: Паткай 81 — 1:0.