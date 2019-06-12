Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу в Лиге наций

Перуджа, Италия, , 08:56 — REGNUM Женская сборная России по волейболу одержала победу над сборной Южной Кореи в первом матче четвёртого этапа Лиги наций, который проходит в итальянской Перудже. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 15:25, 25:20, 25:17).

Эта победа стала второй для сборной России на турнире. Всего российские волейболистки сыграли 10 матчей, в которых потерпели восемь поражений.

На сегодняшний день сборная России занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги наций. Следующий матч Лиги наций команда проведёт 12 июня против сборной Болгарии.

Отметим, что в финальный раунд пройдут шесть команд, включая хозяина финала — сборную Китая. Финальный турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине.

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