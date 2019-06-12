Германия разгромила Эстонию со счетом 8:0

Берлин, , 08:49 — REGNUM 11 июня на стадионе «Кофас Арена» в Майнце в рамках 4-го тура группы C отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 был разыгран матч между национальными сборными Германии и Эстонии. Противостояние завершилось разгромным поражением гостей.

На 10-й минуте матча вингер дортмундской «Боруссии» Марко Ройс открыл счет после передачи Тило Керера — 1:0. Через 7 минут нападающий «Баварии» Серж Гнабри удвоил преимущество своей команды — 2:0. В следующей же атаке Леон Горецка поразил ворота Сергея Лепметса ударом головы после навеса Джошуа Киммиха — 3:0. На 26-й минуте Илкай Гюндоган ударом с одиннадцатиметровой отметки довел счет до разгромного — 4:0. В конце тайма Ройс оформил дубль, и Германия ушла на перерыв с преимуществом в пять мячей — 5:0. На 62-й минуте Гнабри также отметился дублем — 6:0. Этот гол стал седьмым для Сержа в составе национальной сборной Германии. Через 17 минут вышедший на замену скоростной форвард «Ред Булл Лейпцига» Тимо Вернер отличился забитым мячом — 7:0. В конце матча Лерой Сане установил окончательный счет — 8:0.

Германия, набрав 12 из 12-ти очков после 3-х матчей, укрепилась на 2-й позиции. Эстония без очков опустилась на последнее место.

Статистика матча (Германия/Эстония)

Удары 26/4

Удары в створ ворот 15/2

Процент владения 76%/24%

Нарушения правил 5/5

Поданные угловые 10/0

Стартовые составы команд на матч:

Германия: Мануэль Нойер, Тило Керер, Маттиас Гинтер, Нико Шульц, Никлас Зюле, Джошуа Киммих, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Марко Ройс, Лерой Сане, Серж Гнабри.

Эстония: Сергей Лепметс, Артур Пикк, Мадис Вихманн, Юнас Тамм, Карол Метс, Тайо Тенисте, Герт Камс, Сандер Пури, Константин Васильев, Артем Дмитриев, Сергей Зенев.

Бригада арбитров: Али Палабыйык | Кемаль Йылмаз | Серкан Олгунджан | Халил Мелер.

Желтые карточки: Тамм — 25.

Голы: Ройс 10 — 1:0, Гнабри 17 — 2:0, Горецка 20 — 3:0, Гюндоган (пенальти) 26 — 4:0, Ройс 37 — 5:0, Гнабри 62 — 6:0, Вернер 79 — 7:0, Сане 88 — 8:0.