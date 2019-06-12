Мбаппе и компания разгромили сборную Андорры

Андорра-ла-Велья, , 08:48 — REGNUM 11 июня на стадионе «Комуналь д’Андорра-ла-Велья» в одноименном городе в рамках 4-го тура группы H отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 был разыгран матч между национальными сборными Андорры и Франции. Противостояние завершилось крупной победой «трехцветных» со счетом 4:0.

В дебюте матча молодая звезда «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе открыл счет после передачи Антуана Гризманна — 0:1. Через 19 минут универсальный нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер забил свой первый мяч за сборную Франции — 0:2. В конце половины Флориан Товен отличился голом — 0:3. На 60-й минуте центральный защитник «Челси» Курт Зума довел счет до разгромного — 0:4. Для защитника этот гол также стал первым в составе национальной команды.

Лучшими игроками матча стали Килиан Мбаппе и Флориан Товен, оформившие по 2 очка по системе гол+пас.

Франция, набрав 9 очков, делит первую позицию с Турцией и Исладнией. Андорра без очков осталась на последнем месте.

Статистика матча (Андорра/Франция)

Удары 2/18

Удары в створ ворот 1/11

Процент владения 22%/78%

Нарушения правил 10/8

Поданные угловые 0/7

Стартовые составы команд на матч:

Андорра: Жозеп Гомес, Ильдефонс Лима, Мойсес Сан-Николас, Жезус Рубио, Макс Льовера, Марк Валес, Марк Ребес, Александре Мартинес, Жоан Сервос, Марсио Вьейра, Жорди Алаэс.

Франция: Уго Льорис, Ферлан Менди, Курт Зума, Лео Дюбуа, Клеман Лангле, Поль Погба, Флориан Товен, Тангай Н’Домбеле, Виссам Бен-Йеддер, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе.

Бригада арбитров: Фран Йович | Ивица Модрич | Хрвойе Радич.

Желтые карточки: Рубио — 11, Зума — 77.

Голы: Мбаппе 11 — 0:1, Бен-Йеддер 30 — 0:2, Товен 45 — 0:3, Зума 60 — 0:4.