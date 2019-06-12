СМИ: Доневальд-младший может стать тренером БК «Енисей»

Красноярск, , 08:34 — REGNUM Американский специалист Боб Доневальд-младший может занять пост главного тренера красноярского баскетбольного клуба «Енисей».

Как сообщил «Известиям» источник в красноярской команде, переговоры с Бобом Доневальдом-младшим находятся на стадии окончания, и он сможет занять место главного наставника клуба после того как его покинет нынешний главный тренер команды Олег Окулов, с которым руководство «Енисея» не стало продлевать контракт.

Напомним, американец возглавил команду «Локомотив-Кубань» в марте 2019 года, подписав с клубом краткосрочный контракт, который клуб не стал продлевать после проигрыша командой в плей-офф санкт-петербургской баскетбольной команде «Зенит».

Отметим, Боб Доневальд-младший за время своей карьеры работал ассистентом главного тренера в клубах НБА «Кливленд» и «Шарлотт», также был главным тренером сборной Украины с 2006 по 2007 год и главным тренером сборной Китая, которая под его руководством выиграла в 2010 году Азиатские игры, а в 2011 — чемпионат Азии. До прихода в кубанский «Локомотив» работал с китайской командой «Цзилинь».