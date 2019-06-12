Дубль защитника принес Исландии важнейшую победу над Турцией

Рейкьявик, , 08:21 — REGNUM 11 июня на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике в рамках 4-го тура группы H отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 был разыгран матч между национальными сборными Исландии и Турции. Противостояние завершилось минимальной победой «викингов» со счетом 2:1.

Исландия и Турция являются прямыми конкурентами за выход в финальную стадию турнира.

На экваторе первой половины 32-летний центральный защитник Рагнар Сигурдссон открыл счет после передачи Йоханна Гудмундссона — 1:0. Через 10 минут защитник оформил дубль — 2:0. В конце тайма 23-летний опорный полузащитник «Бешикташа» Дорукхан Токоз вернул турок в игру после розыгрыша углового — 2:1.

Лучшим игроком матча стал защитник Рагнар Сигурдссон, оформивший дубль и допустивший лишь один удар по воротам своей команды.

Исландия с 9-ю баллами поднялась на 3-ю строчку. Турция с тем же количеством очков заняла позицию выше благодаря разнице забитых и пропущенных.

Статистика матча (Исландия/Турция)

Удары 14/5

Удары в створ ворот 8/2

Процент владения 38%/62%

Нарушения правил 15/11

Поданные угловые 4/5

Стартовые составы команд на матч:

Исландия: Хальдерссон, Херманнссон, Сигурдссон, Арнасон, Скуласон, Гудмундссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Гуннарссон, Халлфредссон, Бедварссон.

Турция: Гонюк, Челик, Калдырим, Демирал, Айхан, Туфан, Караман, Чалханоглу, Токоз, Кавечи, Йылмаз.

Бригада арбитров: Шимон Марчиняк | Павел Сокольницки | Томаш Листкевич.

Желтые карточки: Халлфредссон — 18, Токоз — 23, Йылмаз — 52, Челик — 56, Бьярнасон — 72.

Голы: Сигурдссон 21 — 1:0, Сигурдссон 31 — 2:0, Токоз 40 — 2:1.