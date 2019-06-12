Среда, 12 Июня 2019 года
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На строительстве объектов ЧМ-2022 в Катаре погибло 1400 рабочих из Непала

Спорт

Ранее немецкая телекомпания WDR выпустила документальный фильм, в котором было рассказано о сложном положении рабочих на строительстве спортивных объектов в Катаре

Доха, 12 июня 2019, 08:21 — REGNUM  Правительство Непала подтвердило информацию о гибели при строительстве в Катаре объектов к мировому первенству по футболу 2022 года не менее 1400 непальских рабочих, сообщает 12 июня Arab News.

Ранее немецкая телекомпания WDR выпустила документальный фильм, в котором было рассказано о сложном положении рабочих на строительстве спортивных объектов в Катаре, живущих в малопригодных для жизни условиях и работающих на опасных строительных площадках.

Представитель Министерства Труда Непала Нараян Рагми подтвердил факт гибели непальских рабочих.

«У меня пока нет информации о документальном фильме. Но то, что многие непальские рабочие погибли в Катаре, это правда. С тех пор, как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли», — заявил Нараян Рагми, отметив, что он не уверен в цифре, указанной авторами фильма и должен уточнить её со связанными с проблемой властями.

Также в фильме WDR сообщили, что семьи погибших в Катаре рабочих не получали никакой компенсации, а работающие в стране строительные компании не отвечают требованиям техники безопасности, что ведет к гибели рабочих.

Отметим, как сообщалось, ранее международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что количество команд на чемпионате мира по футболу 2022 года не будет увеличено с 32 до 48.

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