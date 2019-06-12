СМИ: «Фиорентина» предложила работу своему экс-форварду Батистуте

Флоренция, Италия, , 08:17 — REGNUM Футбольный флорентийский клуб «Фиорентина» предложил работу своему бывшему нападающему аргентинцу Габриэлю Батистуте, сообщает 12 июня сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо.

По данным источника, новый владелец команды из Флоренции Рокко Коммиссо уже сделал соответственное предложение 50-летнему в прошлом знаменитому футболисту.

При этом пока неясно, какой именно пост будет предложен Батистуте, однако, как считает источник, это прояснится в течение нескольких дней. Также известно, что посредником в переговорах с аргентинцем станет Джанкарло Антоньони, занимающий в клубе пост генерального директор и являющийся в прошлом ещё одной футбольной легендой команды.

Отметим, Габриэль Батистута выступал в составе флорентийской команды с 1991 по 2000 год. За это время он сыграл в 331 матче за клуб и отметился в них 203 мячами. Также стал с командой обладателем Кубка и Суперкубка Италии.